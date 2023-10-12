Появились данные об изнасиловании спрятанной в багажнике россиянки дочери

СКР сообщил об изнасиловании уфимцем 14-летней сестры перед расправой над ней

Орджоникидзевский районный суд Уфы арестовал 21-летнего местного жителя, обвиненного в расправе над 14-летней сестрой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Молодой человек пробудет под стражей два месяца. По версии следствия, с 9 на 10 октября он под воздействием наркотиков изнасиловал подростка, после чего принялся ее душить. Тело девушки без признаков жизни юноша сначала спрятал в комнате, а когда их мать вернулась с работы и легла спать, перенес в родительскую машину. Избавиться от тела у молодого человека не получилось, и он сбежал.

Утром мать заявила в полицию о пропаже дочери, однако вскоре сама обнаружила ее тело в багажнике своей машины. Сын все это время прятался на чердаке в одном из соседних многоэтажных домов.