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12:03, 12 октября 2023Интернет и СМИ

Сообщения о «новом штамме» коронавируса разъяснили

Сообщения о появлении штамма коронавируса «саперолог» опровергли

Фото: cnsphoto / Reuters

Среди противников вакцинации стала распространяться информация о якобы новом штамме коронавируса «саперолог», который особо опасен для людей с прививкой и переболевших COVID-19. За основу информации взят сюжет с телеканала РЕН-ТВ. На самом деле в сюжете речь идет о штамме «пирола», а не «саперолог».

Ведущая заявила, что «этот вариант представляет особую опасность для людей, которые уже переболели вирусом или прошли вакцинацию» из-за устойчивости к препаратам. При этом формулировка позволяет трактовать ее неточно.

Первые исследования ученых показали, что «пирола» за счет множества мутаций, действительно, может быть более устойчива к антителам полученным в результате вакцинации или после болезни. Но это не означает, что вирус заражает только людей с прививками, а невакцинированные перенесут заболевание легче.

Более того, в Роспотребнадзоре позже заявили, что лабораторные исследования показали, что новый вариант COVID-19, «возможно, не так заразен и не настолько способен уходить от иммунной защиты», как предполагалось.

Российские СМИ активно писали о распространении нового варианта коронавируса «пирола», однако публикации про заражение исключительно вакцинированных людей не было. В соцсетях публикации о штамме «саперолог» почти не встречаются. Большая часть публикаций на данную тему посвящена разоблачению фейка.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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