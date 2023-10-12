Шестеро арестантов захватили в заложники сотрудников СИЗО и попали под суд

В Кемеровской области будут судить шестерых арестантов, захвативших заложников

В Кемеровской области суд рассмотрит дело шестерых арестантов СИЗО-1 ГУФСИН России по региону, захвативших заложников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в августе 2022 года 28-летний арестованный предложил сокамерниками захватить сотрудников СИЗО и потребовать у администрации мобильные телефоны и наркотики. Те согласились. Тогда во время вечернего просчета лиц сообщники применили насилие и напали на трех сотрудников. Они забаррикадировали двери камеры и, угрожая заложникам самодельными режущими предметами, потребовали желаемое.

Однако отряд специального назначения смог остановить арестантов и освободить сотрудников. Никто не пострадал. По факту произошедшего возбуждено дело по пунктам «а,г,ж» части 2 статьи 206 («Захват и удержание лица в качестве заложника, совершенные группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении трех лиц») и части 2 статьи 321 («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, и угроза применения насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности») УК РФ.