Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:02, 12 октября 2023Силовые структуры

Шестеро арестантов захватили в заложники сотрудников СИЗО и попали под суд

В Кемеровской области будут судить шестерых арестантов, захвативших заложников

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Кемеровской области суд рассмотрит дело шестерых арестантов СИЗО-1 ГУФСИН России по региону, захвативших заложников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в августе 2022 года 28-летний арестованный предложил сокамерниками захватить сотрудников СИЗО и потребовать у администрации мобильные телефоны и наркотики. Те согласились. Тогда во время вечернего просчета лиц сообщники применили насилие и напали на трех сотрудников. Они забаррикадировали двери камеры и, угрожая заложникам самодельными режущими предметами, потребовали желаемое.

Однако отряд специального назначения смог остановить арестантов и освободить сотрудников. Никто не пострадал. По факту произошедшего возбуждено дело по пунктам «а,г,ж» части 2 статьи 206 («Захват и удержание лица в качестве заложника, совершенные группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении трех лиц») и части 2 статьи 321 («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, и угроза применения насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности») УК РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Кашурникова
    Обсудить
    Последние новости

    В Израиле отчитались об авиаударах по элитным частям ХАМАС

    Стало известно о героической гибели дочери русско-украинских мигрантов в Израиле

    В массовом ДТП на российской трассе пострадали пять человек

    Влияние обязательной продажи выручки экспортерами на курс рубля оценили

    Тело министра посольства Эквадора в России нашли в его квартире в центре Москвы

    Нюша снялась без одежды и раскрыла секреты стройности

    НАСА из-за российской утечки отложило выход в открытый космос астронавтов

    Захарова обвинила США в наличии информации о планируемой атаке ХАМАС

    Вора в законе Пацуа оставили в тюрьме еще на девять с половиной лет

    В Москве покупатель вылил кипяток на девушку-бариста из-за несладкого чая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости