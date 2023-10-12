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16:03, 12 октября 2023Силовые структуры

В московском торговом центре сотрудники магазинов подрались из-за духов

В Москве сотрудники магазина подрались из-за пробников духов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Москве продавец парфюмерно-косметической торговой сети и охранник другого магазина подрались из-за пробников духов. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, драка произошла в торговом центре на Химкинском бульваре. 42-летний сотрудник парфюмерного магазина стал замечать, что 26-летний охранник из бутика одежды часто пользуется тестерами духов. Продавец посчитал, что нужно сохранить ароматы для покупателей и сделал замечание молодому специалисту. Тот обиделся, предложил выйти и разрешить конфликт.

В результате потасовки старшего мужчину увезли с отрытой раной губы и полости рта. Сейчас оба уже находятся в отделе полиции.

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    Екатерина Кашурникова
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