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17:51, 12 октября 2023Силовые структуры

Военный ВСУ получил пожизненный срок за расстрел мирных жителей в Мариуполе

В ДНР военный ВСУ получил пожизненный срок за расстрел жителей Мариуполя

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к пожизненному заключению 23-летнего водителя 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрея Скорина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Отбывать наказание украинский военный будет в колонии особого режима.

Установлено, что 29 марта 2022 года в Мариуполе Скорин обстрелял из автомата супружескую пару, когда та ехала по Никопольскому проспекту на велосипедах. Мужчина и женщина получили ранения, однако сумели спрятаться.

Через два дня Скорин вместе с другими военными открыли огонь по колонне из трех машин с белыми лентами, обозначающими, что за рулем находятся мирные жители. В результате обстрела погибли четыре мужчины и женщина. Еще двоим людям удалось спастись.

Скорины признали виновным по пунктам «а», «ж», «л» части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти»), части 3 статьи 30 и пунктам «а», «ж», «л» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти»), а также по статье 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ.

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    Илона Палей
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