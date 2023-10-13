Названо предельное для «Железного купола» количество атакующих ракет

Военный эксперт Прохватилов: «Железный купол» отражает до 300 ракет

«Железный купол» Израиля способен отразить до 300 ракет за один запуск. При этом он предназначен для борьбы с простейшими ракетами, которые раньше имелись у ХАМАС, с более сложными ракетами система противоракетной обороны (ПРО) не так эффективна. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

«За один запуск "Железный купол" может отразить 300 ракет. В Израиле 10 батарей по три установки. В каждой установке 20 ракет, итого 600 ракет. В среднем, по общепризнанным подсчетам, на одну ракету требуется две противоракеты. Конечно, когда в первый день ХАМАС запустил 5 тысяч ракет, это было несбиваемо. Но есть и дальнейшие эшелоны обороны, например "Праща Давида". Она сбивает ракеты, которые пропустил "Железный купол"», — объяснил Прохватилов.

При этом, по его словам, некоторые аналитики говорят о том, что эффективность «Железного купола» составляет всего порядка 10-15 процентов. Другие исследователи оспаривают эти выводы, говоря, что с помощью системы удается сбить около 80-95 процентов ракет.

«"Железный купол" был предназначен для борьбы с простейшими ракетами "Кассам", которые были на вооружении у ХАМАС. Но сейчас у них более современные ракеты. Для борьбы с ними "купол" не годится. Но это не говорит о том, что у Израиля нет других систем ПРО. В любом случае, как говорил [бывший премьер-министр Великобритании Уинстон] Черчилль: лучшая система ПВО — это наши танки на аэродромах противника», — заключил военный эксперт.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

