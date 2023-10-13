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14:59, 13 октября 2023Россия

Минобороны доложило о сбитом украинском штурмовике Су-25

МО РФ: украинский штурмовик Су-25 был сбит в Запорожской области
СюжетМинобороны:

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Истребительной авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России был сбит украинский штурмовик Су-25 в Запорожской области. Об этом заявили журналистам на брифинге в Минобороны в пятницу, 13 октября.

В ведомстве доложили, что его удалось ликвидировать в районе населенного пункта Преображенка.

В Минобороны отметили, что на херсонском направлении украинская армия продолжала предпринимать безуспешные попытки захвата плацдармов на островах и левом берегу Днепра.

На этом направлении российским военным удалось уничтожить три склада с боеприпасами, а также две диверсионно-разведывательные группы на островах Алешкинский и Переяславский.

Ранее российское оборонное ведомство отчиталось о поражении украинского МиГ-29 в Днепропетровской области.

До этого российские ВКС уничтожили истребитель Миг-29 на аэродроме Кульбакино Николаевской области.
 

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    Анна Щербакова
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