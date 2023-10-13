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18:00, 13 октября 202369-я параллель

В российском регионе проверили соблюдение нового закона о кошках и собаках

В Якутии прошел полицейский рейд по выявлению самостоятельно гуляющих животных
СюжетОбращение Владимира Путина

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

В Якутии проверили соблюдение местными жителями принятого летом закона о кошках и собаках. Об этом сообщает портал YakutiaMedia.

По данным издания, в рейдах при участии полиции и представителей органов местного самоуправления выявлялись факты нарушения нового закона, согласно которому самовыгул перечисленных животных запрещен.

По итогам рейдов в 12 районах российского региона специалисты выявили десятки случаев, когда животные самостоятельно гуляли по территории домохозяйств. В большинстве случаев были выписаны штрафы, но восемь владельцев животных отделались предупреждением.

Закон о запрете самовыгула был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 июля. Документ внес изменения в федеральную статью, регулирующую обращение с домашними животными. Ранее она запрещала свободное перемещение домашних животных в лифтах и дворах многоквартирных домов, по проезжей части, а также на детских и спортивных площадках. С момента публикации закона запрет на самовыгул питомцев расширился на все места, кроме тех, которые разрешены местными властями.

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    Марк Леонов
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