Винер раскритиковала решение МОК отстранить ОКР

Ирина Винер предложила России первой отказаться от участия в Олимпийских играх

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер высказалась о решении Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить Олимпийский комитет России (ОКР). Ее слова приводит Sport24.

Винер критически оценила шаг МОК. Она предложила России первой отказаться от участия в Олимпийских играх. «Нас настолько прижимают и унижают, что я не вижу тут положительного исхода, при котором мы сможем выступать», — заявила глава ВФХГ.

12 октября МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. «ОКР больше не может действовать как национальный олимпийский комитет и получать средства от МОК», — пояснил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс. При этом окончательного решения по участию россиян в Играх-2024 не принято.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживающих спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется не допускать к участию в турнирах.