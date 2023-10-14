В США пожаловались на критику за осуждение Израиля

WP: в США начали критиковать компании и политиков, осудивших действия Израиля

В США начали критиковать компании, политиков и образовательные учреждения, осудившие действия Израиля против сектора Газа и поддержавшие Палестину. Об этом сообщает газета Washington Post (WP).

Люди, выступившие в защиту палестинцев, пожаловались, что оказались «под огнем со стороны еврейских и других групп», отмечает издание.

В материале говорится, что в США многие выбрали безопасный путь, осудив насилие с обеих сторон конфликта и выразив одинаковую поддержку израильтянам и палестинцам и призвав к деэскалации. Однако они подверглись критике за проявленную нейтральность.

Так, в Стэнфордском университете начались протесты после того, как университетское руководство рассказало студентам о кризисе на Ближнем Востоке, не упомянув ХАМАС в качестве агрессора.

Газета сообщает, что в одной из крупнейших сетей кофеен Starbucks разразился скандал из-за публикации поста в социальных сетях с выражением солидарности Палестине. Компанию раскритиковали консервативные СМИ, ее руководство было вынуждено удалить заявление и высказаться об осуждении «терроризма, ненависти и насилия».

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

