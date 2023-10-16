В Белгороде похоронили семью раненного при атаке дрона журналиста Sputnik. Он по-прежнему остается в коме

В Белгороде похоронили семью журналиста Sputnik Акифи, погибшую от атаки ВСУ

Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что в Белгороде похоронили семью сотрудника агентства «Sputnik Афганистан» Хайбара Акифи, погибшую при ударе дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом она сообщила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1».

Похороны семьи Акифи прошли в Белграде

Симоньян уточнила, что похороны четырехлетней дочери журналиста, его тестя и тещи прошли 14 октября. «Мама Амины — Олеся — не смогла прийти на похороны единственной дочери Амины, потому что она сама находится в шоковом состоянии в больнице», — отметила она.

Медиаменеджер напомнила, что сам Акифи приехал в Белград, чтобы навестить семью и провести с близкими пару дней. «И вот провел», — сказала она. Симоньян подчеркнула, что в гибели его семьи виновата «та самая Украина, которая, сейчас уже понятно, слава богу, с треском проиграла свое контрнаступление».

Состояние журналиста

По словам Симоньян, журналист по-прежнему находится в коме. До этого главный врач Белгородской областной клинической больницы Роман Проценко заявлял, что состояние Акифи удалось стабилизировать. У журналиста зафиксировали ожоги 15 процентов тела, тяжелую минно-взрывную травму, перелом ребер, повреждение таза и ушиб мозга.

И врачи не знают, выйдет он из этой комы или нет. И он не знает, что семьи у него больше нет Маргарита Симоньян главред «России сегодня» и RT

Глава регионального Минздрава Андрей Иконников рассказал, что сотрудник Sputnik находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Супругу журналиста Олесю прооперировали, ее состояние Иконников назвал стабильным. Восстановление женщины займет не менее полугода, ей необходимо практически заново научиться ходить.

Что произошло?

В ночь на четверг, 12 октября в Белгородском районе был сбит беспилотник самолетного типа. По данным Минобороны России, средства ПВО сбили дрон примерно в 23:50 по московскому времени. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что в результате падения обломков загорелся частный жилой дом.

Позже стало известно, что в результате происшествия погибли три человека, включая маленького ребенка. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

В результате падения обломков [БПЛА] полностью разрушен один частный дом, еще два повреждены частично. Также повреждения получили три автомобиля Вячеслав Гладков губернатор Белгородской области

Гладков обещал, что причины падения беспилотника на жилые дома выяснят после проведения следственных мероприятий. Губернатор добавил, что в связи с произошедшим в Белгороде изменят график проведения ряда мероприятий.