В Госдуме обвинили Чубайса в госизмене

Депутат Хамзаев предложил проверить Чубайса на возможный вывод денег из России

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил проверить работу Анатолия Чубайса в РАО «ЕЭС России» и на возможный вывод капитала из страны. Об этом он сообщил РИА Новости.

Законотворец уточнил, что направит соответствующие запросы в ФСБ и Следственный комитет. Он указал, что неясно, на какие средства Чубайс живет за границей, откуда у него финансовая подушка для путешествий по миру и оказания гуманитарной помощи израильтянам. «В моем понимании поведение экс-чиновника такого ранга — это государственная измена», — заявил парламентарий.

15 октября экс-главу госкорпорации «Роснано» Чубайса сфотографировали за разбором гуманитарной помощи пострадавшим от атаки палестинского движения ХАМАС. До этого стало известно, что Чубайс вернулся в Израиль после поездки в Дубай.

Ранее президент России Владимир Путин, рассуждая о Чубайсе, отметил, что «он удрал». При этом российский лидер не исключил, что отъезд Чубайса мог быть связан с деятельностью на посту главы «Роснано».

В сентябре писатель и журналист Александр Проханов заявил, что Россия припомнит Чубайсу его «грехи». Он назвал Чубайса «политической падалью» и напомнил, что тот несет ответственность за ряд «злодеяний», из которых он выделил пять главных: залоговые аукционы, создание «либеральной диктатуры», создание культа первого президента страны Бориса Ельцина, разрушение энергетической инфраструктуры России и создание корпорации «Роснано», которую Проханов назвал «гигантской пробоиной в государственном бюджете».