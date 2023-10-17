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17:20, 17 октября 2023Спорт

Российский фигурист прокомментировал запрет тренерам на работу с ним

Ангелопол заявил, что новость о запрете тренерам работать с ним правдива отчасти

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российский фигурист Валерий Ангелопол прокомментировал информацию, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) запретила тренерам работать с ним. Слова спортсмена приводит «Матч ТВ».

Ангелопол заявил, что эта информация отчасти соответствует действительности. При этом он не уточнил, какие именно санкции наложила на него федерация после распада его пары с Василисой Кагановской.

Ранее 17 октября РИА Новости со ссылкой на собственные источники сообщило, что руководство ФФККР не разрешило пускать фигуриста ни на один каток ни к одному тренеру для поддержания формы. 19-летний Ангелопол хочет продолжить карьеру и найти новую партнершу, однако не получает поддержки.

Новость о том, что Ангелопол бросил Кагановскую, появилась 31 августа. Причиной стал тот факт, что спортсменка отказалась подписать предложенный им контракт и взять его на полное обеспечение. Тренер танцевальной пары Анжелика Крылова приняла сторону Кагановской и также отказалась продолжать сотрудничество на таких условиях.

Кагановская и Ангелопол — победители финала серии Гран-при России. Вместе фигуристы выступали с 2018 года.

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    Андрей Стрельцов
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