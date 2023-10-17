Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Анна Блинкова
0:2
Завершен
Ю Сяоди
Наньчан
Павел Котов
Сегодня
15:45 (Мск)
Кристофер Юбэнкс
Стокгольм
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Трактор
Сегодня
17:00 (Мск)
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Зенит
Сегодня
19:30 (Мск)
МБА
Единая лига ВТБ|1-й этап
Монреаль Канадиенс
Завтра
02:00 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ - регулярный чемпионат
15:01, 17 октября 2023Спорт

Стало известно о запрете тренерам работать с бросившим партнершу фигуристом

Тренерам запретили пускать на каток бросившего партнершу фигуриста Ангелопола

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Тренерам запретили работать с российским фигуристом Валерием Ангелополом после распада его пары с Василисой Кагановской. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

Как стало известно, 19-летний Ангелопол хочет продолжить карьеру и найти новую партнершу, однако в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) его не поддерживают. Отмечается, что руководство не разрешило пускать фигуриста ни на один каток ни к одному тренеру для поддержания формы. Попытки спортсмена связаться с генеральным директором ФФККР Александром Коганом также не увенчались успехом.

О том, что Ангелопол бросил Кагановскую, стало известно 31 августа. Причиной стал тот факт, что спортсменка отказалась подписать предложенный им контракт и взять его на полное обеспечение. Тренер танцевальной пары Анжелика Крылова приняла сторону Кагановской и также отказалась продолжать сотрудничество на таких условиях.

Кагановская и Ангелопол — победители финала серии Гран-при России. Вместе фигуристы выступали с 2018 года.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости

    Сборная России не проиграла ни одного матча за два года. Почему команду Карпина все равно критикуют?

    В Москве бездомный преследовал четвероклассницу и попал на видео

    Специфику кредитов на покупку авто оценили

    Россиянам назвали способ продать квартиру дороже

    Семье поддержавшей Палестину модели Джиджи Хадид начали поступать угрозы

    Галкину пригрозили штрафом за нарушение закона об иноагентах

    VK анонсировала новый проект

    ЦАХАЛ заявил об отсутствии решения по наземной операции в секторе Газа

    Пашинян пожаловался европейцам на ОДКБ

    Мужчина пробрался в школу и украл трусы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости