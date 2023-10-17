Стало известно о запрете тренерам работать с бросившим партнершу фигуристом

Тренерам запретили пускать на каток бросившего партнершу фигуриста Ангелопола

Тренерам запретили работать с российским фигуристом Валерием Ангелополом после распада его пары с Василисой Кагановской. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

Как стало известно, 19-летний Ангелопол хочет продолжить карьеру и найти новую партнершу, однако в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) его не поддерживают. Отмечается, что руководство не разрешило пускать фигуриста ни на один каток ни к одному тренеру для поддержания формы. Попытки спортсмена связаться с генеральным директором ФФККР Александром Коганом также не увенчались успехом.

О том, что Ангелопол бросил Кагановскую, стало известно 31 августа. Причиной стал тот факт, что спортсменка отказалась подписать предложенный им контракт и взять его на полное обеспечение. Тренер танцевальной пары Анжелика Крылова приняла сторону Кагановской и также отказалась продолжать сотрудничество на таких условиях.

Кагановская и Ангелопол — победители финала серии Гран-при России. Вместе фигуристы выступали с 2018 года.