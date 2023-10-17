Тренер «Амура» высказался о наказании для запрыгнувшего на чужую машину игрока

Тренер «Амура» Мартемьянов заявил, что в клубе не наказывали форварда Хохлачева

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов высказался о наказании для нападающего клуба Александра Хохлачева, запрыгнувшего на чужую машину после поражения. Слова специалиста приводит ТАСС.

17 октября шайба Мартемьянова помог «Амуру» обыграть челябинский «Трактор» со счетом 3:2. «Я не сторонник того, реабилитировался или не реабилитировался он, я сторонник того, чтобы человек играл и приносил пользу команде, дай бог ему продолжать так же играть», — заявил Мартемьянов. Он отметил, что руководство команды не наказывало хоккеиста.

Ранее в «Амуре» заявили, что приняли решение оштрафовать Хохлачева. По информации Telegram-канала «112», штраф составит примерно 6,5 миллиона рублей. Отмечалось, что наказание может быть отменено, если игрок хорошо проявит себя в ближайшей выездной серии.

14 октября «Амур» проиграл на своей арене «Ак Барсу» со счетом 2:3 в овертайме. Ночью после игры, прогуливаясь по улице, форвард внезапно запрыгнул на капот проезжающей мимо машины и прошел по ее крыше.