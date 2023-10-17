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15:08, 17 октября 2023Экономика

В Европе допустили риски новых инфляционных потрясений

Глава Нацбанка Хорватии Вуйчич допустил усиление инфляционных рисков в ЕС

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Глава Национальной банка Хорватии Борис Вуйчич допустил риски новых инфляционных потрясений в среднесрочной перспективе. Его слова приводит CNBC.

Функционер отметил, что в настоящее время уровень инфляции в странах Евросоюза (ЕС) пока далек от сближения с целевым показателем в два процента, установленным руководством Европейского центробанка (ЕЦБ). Так, по итогам сентября рост потребительских цен в государствах еврозоны составил 4,3 процента и более чем в два раза превысил оптимальное значение.

На этом фоне Вуйчич предположил, что размер ключевой ставки Европейского центробанка будет оставаться на высоком уровне в течении продолжительного периода времени. «Мы не можем ожидать снижения ставок до тех пор, пока не будем твердо убеждены, что уровень инфляции находится на пути к нашему среднесрочному целевому показателю, которого удастся достичь не очень скоро», — заключил он.

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Поворотный момент в денежно-кредитной стратегии ЕЦБ, по мнению Вуйчича, наступит, когда уровень инфляции в еврозоне упадет до уровня в 3-3,5 процента. Когда темпы роста потребительских цен в регионе опустятся до этого коридора возникнет неопределенность, «достигнем ли мы, учитывая силу рынка труда и давление на заработную плату, дальнейшего сближения с нашей среднесрочной целью». При оптимистичном раскладе европейский регулятор в этот момент может перейти к снижению или стабилизации ключевой ставки.

14 сентября ЕЦБ повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до рекордных 4,5 процента годовых. После этого аналитики значительно снизили свои прогнозы экономического роста региона в связи с растущим воздействием ужесточения монетарной политики на внутренний спрос и ухудшением условий международной торговли.

В свою очередь, глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что экономические модели, которые применяются в Европе, оказались плохо приспособлены к глобальным кризисам. Речь шла, в том числе о способах адаптации стран ЕС к ускорению инфляции.

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    Анатолий Акулов
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