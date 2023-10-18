54-летняя Дженнифер Лопес показала фигуру в кружевном белье

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес показала фигуру в рекламной кампании бренда Intimissimi. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках 54-летняя исполнительница позирует перед фотографом в комплекте кружевного нижнего белья, состоящем из бюстгальтера и трусов. Видно, что изделия оформлены тонкими сияющими цепями и атласной лентой с подтяжками для чулок. Образ знаменитости дополняет шелковый халат.

Поклонники восхитились фотосессией, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 152 тысяч лайков. «Потрясающая», «Джей Ло — это самое прекрасное, что вы увидите за сегодня», «Эта женщина настоящий пожар», «У тебя великолепное тело», «Невероятная», — высказывались они.

В сентябре Дженнифер Лопес показала естественную внешность на новом фото и порадовала фанатов. Исполнительница снялась крупным планом без макияжа, демонстрируя ровный тон лица и мелкие мимические морщины в области лба.