54-летняя Дженнифер Лопес показала лицо без макияжа

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес показала естественную внешность на новом фото и восхитила фанатов. Соответствующий пост появился в аккаунте ее собственного бренда JLoBeauty в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

54-летняя исполнительница снялась крупным планом без макияжа, демонстрируя ровный тон лица и мелкие мимические морщины в области лба. Кроме того, на фото видно, что на коже знаменитости отсутствуют косметические дефекты в виде синяков под глазами и пигментных пятен. «Спа-день. Так я выгляжу после процедуры hydrafacial», — подписала она публикацию.

Поклонники оценили внешность звезды в комментариях под снимком. «Она моя королева», «Красота», «Идеальная», «Какая она натуральная», «Она так красиво стареет. Делает это с невероятным вкусом», — высказались они.

Ранее в сентябре Дженнифер Лопес снялась в рекламе нижнего белья. Певица позировала в комплекте черного цвета с отделкой из белого кружева. На некоторых кадрах она также была запечатлена в темном халате.