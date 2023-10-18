Белый дом захотел запросить дополнительные бюджетные ассигнования

Белый дом рассчитывает запросить дополнительные бюджетные ассигнования

Белый дом рассчитывает представить Конгрессу запрос о дополнительных бюджетных ассигнованиях на этой неделе. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, передает РИА Новости.

Чиновник отказался конкретизировать параметры запроса, подчеркнув, что продолжать помогать Украине и Израилю важно для интересов национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден захотел запросить у Конгресса около 100 миллиардов долларов на поддержку Украины и Израиля. Отмечается, что в Белом доме рассчитывают на широкую поддержку пакета дополнительной помощи со стороны обеих партий в американском конгрессе.