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06:37, 18 октября 2023Экономика

Белый дом захотел запросить дополнительные бюджетные ассигнования

Белый дом рассчитывает запросить дополнительные бюджетные ассигнования

Фото: Julia Nikhinson / Reuters

Белый дом рассчитывает представить Конгрессу запрос о дополнительных бюджетных ассигнованиях на этой неделе. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, передает РИА Новости.

Чиновник отказался конкретизировать параметры запроса, подчеркнув, что продолжать помогать Украине и Израилю важно для интересов национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден захотел запросить у Конгресса около 100 миллиардов долларов на поддержку Украины и Израиля. Отмечается, что в Белом доме рассчитывают на широкую поддержку пакета дополнительной помощи со стороны обеих партий в американском конгрессе.

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    Юлия Мискевич
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