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18:51, 18 октября 2023Культура

Хронометраж второй части «Дюны» составит более трех часов

Хронометраж фильма «Дюна: Часть вторая» Вильнева составит более трех часов

Кадр: фильм «Дюна-2»

Хронометраж последнего на данный момент монтажа фильма канадского режиссера Дени Вильнева «Дюна: Часть вторая» составит более трех часов. Об этом сообщает портал World of Reel со ссылкой на источник.

Согласно доступным данным, постановщик картины уже завершил редактуру сиквела «Дюны», а на его официальной странице на кинопортале IMDb указана длительность 3 часа 15 минут. Отмечается, что финальная версия ленты может быть короче на 15–20 минут.

Известно, что премьера второй «Дюны» состоится 15 марта 2024 года. К своим ролям вернулись Тимоте Шаламе, Зендая, Хавьер Бардем, Ребекка Фергюсон и другие звезды Голливуда.

Ранее Дени Вильнев рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся при создании второй части фильма «Дюна». По словам кинематографиста, он, оператор Грейг Фрейзер и художник-постановщик Патрис Верметт провели «непомерно много времени», путешествуя по пустыне в поисках идеальных локаций.

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    Сергей Равин
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