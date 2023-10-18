Плюс-сайз-модель поделилась снимком в нижнем белье

Плюс-сайз-модель Изабель Николлс поделилась откровенным снимком и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На размещенном фото 18-летняя манекенщица предстала перед камерой в гамаке. Для съемки девушка выбрала слитный комплект нижнего белья красного цвета, оформленный кружевами и глубоким декольте.

Подписчики оценили внешний вид знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Девушка мечты», «Нет никаких слов, чтобы описать твою красоту», «Невероятная девушка в красном», «Этот цвет так сказочно смотрится на тебе», «Огонь!» — высказывались они.

Ранее британская певица и актриса Керри Катона показала естественную внешность на фото в купальнике и восхитила поклонников. 43-летняя экс-солистка Atomic Kitten позировала спиной к фотографу в слитном купальном костюме черного цвета с вырезом на спине. При этом волосы она собрала в низкий хвост, а на лицо нанесла нюдовый макияж.