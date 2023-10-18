Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:01, 18 октября 2023Ценности

Плюс-сайз-модель поделилась снимком в нижнем белье

Фото: @isabelnichollsnall

Плюс-сайз-модель Изабель Николлс поделилась откровенным снимком и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На размещенном фото 18-летняя манекенщица предстала перед камерой в гамаке. Для съемки девушка выбрала слитный комплект нижнего белья красного цвета, оформленный кружевами и глубоким декольте.

Подписчики оценили внешний вид знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Девушка мечты», «Нет никаких слов, чтобы описать твою красоту», «Невероятная девушка в красном», «Этот цвет так сказочно смотрится на тебе», «Огонь!» — высказывались они.

Ранее британская певица и актриса Керри Катона показала естественную внешность на фото в купальнике и восхитила поклонников. 43-летняя экс-солистка Atomic Kitten позировала спиной к фотографу в слитном купальном костюме черного цвета с вырезом на спине. При этом волосы она собрала в низкий хвост, а на лицо нанесла нюдовый макияж.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Винар
    Обсудить
    Последние новости

    В США полиция застрелила отсидевшего 16 лет по ложному обвинению афроамериканца

    В Израиле предложили отправлять в сектор Газа только сотни тонн взрывчатки

    В США нашли доказательство причастности Израиля к удару по больнице в Газе

    В России показали боевых роботов БР-2 и БРГ-1

    Захарова напомнила о тезисе Обамы на фоне конфликта на Ближнем Востоке

    Байден выразил «глубокую опечаленность» ударом по больнице в Газе

    Посол Палестины заявил о предупреждении больницы в Газе об атаке

    «Исламский джихад» отреагировал на обвинения Израиля в ударе по больнице в Газе

    Посол заявил о цели США столкнуть НАТО и Россию

    Посол России предупредил о последствиях передачи Украине ракет ATACMS

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости