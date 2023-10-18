Стало известно о предупредительном звонке Израиля перед ударом по больнице

Посол Палестины в Японии заявил о звонке Израиля в Газу за час до удара

Израиль сделал предупредительный звонок в сектор Газа за час до удара по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани», заявил посол Палестины в Японии. Об этом сообщает Reuters.

Удар по больнице в секторе Газа был нанесен во вторник, 18 октября. Телеканал Al Arabiya сообщил о 800 жертвах, все они — мирные жители. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур и поручил приспустить флаги.