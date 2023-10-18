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09:38, 18 октября 2023Мир

Стало известно о предупредительном звонке Израиля перед ударом по больнице

Посол Палестины в Японии заявил о звонке Израиля в Газу за час до удара

Фото: TV REFILE / Reuters

Израиль сделал предупредительный звонок в сектор Газа за час до удара по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани», заявил посол Палестины в Японии. Об этом сообщает Reuters.

Удар по больнице в секторе Газа был нанесен во вторник, 18 октября. Телеканал Al Arabiya сообщил о 800 жертвах, все они — мирные жители. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур и поручил приспустить флаги.

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    Варвара Кошечкина
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