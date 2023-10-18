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16:22, 18 октября 2023Бывший СССР

В Грузии заявили о превращении президента Зурабишвили в лидера оппозиции

Лидер «Грузинской мечты» Кобахидзе: Зурабишвили превратилась в лидера оппозиции

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Президент Грузии Саломе Зурабишвили после несостоявшегося импичмента превратилась в лидера оппозиции. Об этом заявил глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, передает РИА Новости.

«Большинство членов парламента сегодня официально подтвердили, что больше не считают Саломе Зурабишвили достойной президентства», — сказал он.

По его словам, в течение года политик будет лишь формальным президентом. «Она будет не президентом Грузии, а президентом "Нацдвижения"», — заявил Кобахидзе.

Ранее в грузинском парламенте не удалось набрать достаточно голосов, чтобы завершить процедуру импичмента президента. Его объявление поддержали 86 депутатов из парламентского большинства. Для завершения процедуры не хватило 14 голосов.

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    Алевтина Запольская
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