В РФС рассказали о работе с УЕФА над допуском юниорских сборных на турниры

Митрофанов заявил, что РФС продолжает работу с УЕФА по допуску юниорских сборных

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов прокомментировал сотрудничество с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по вопросу допуска юниорских сборных России на турниры. Его слова передает ТАСС.

Митрофанов заявил, что работа с УЕФА продолжается. «Давайте определимся, что УЕФА принял решение о допуске наших юниоров и поручил администрации найти возможность претворить его в жизнь, и отмены этого решения не было. То, что вопрос не был рассмотрен на последнем исполкоме, не значит, что решение было отменено», — объяснил он.

10 октября сообщалось об отмене решения исполкома УЕФА о допуске к международным турнирам сборных России среди игроков до 17 лет. Первый вице-президент организации Карл-Эрик Нильссон рассказал, что возвращать российские команды нецелесообразно.

26 сентября исполком УЕФА предложил допустить российских юношей на турниры в нейтральном статусе. После этого некоторые страны, включая Украину и Англию, объявили о намерении бойкотировать матчи с командами России.