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05:33, 18 октября 2023Путешествия

Жители Сочи пожаловались на гуляющих по городу «в одних труселях» туристов

Жители Сочи обвинили туристов в незнании правил поведения на курорте

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Жители Сочи ответили на жалобы туристов на антисанитарию и высокие цены в городе, обвинив их в незнании элементарных правил поведения. Об этом сообщает портал «Блокнот Краснодар».

Издание отметило, что в летнем сезоне 2023 года отдыхающие регулярно жаловались на грязное море и завышенные цены на южных курортах России. В ответ на эти претензии житель Сочи Андрей посоветовал гуляющим по городу россиянам задуматься о собственном поведении.

«Вы постоянно гадите, оставляя за собой кучи мусора, (…) ходите в туалет под каждый куст, лазите по городу в одних труселях, да еще качаете права, — возмутился мужчина. — Научитесь прилично вести себя в обществе, вам никто и слова плохого не скажет».

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Другой читатель издания выразил мнение, что Сочи не нужно стараться привлечь туристов, поэтому решать вопрос со сливом сточных вод в море на курорте не будут. «Богатеньких буратинок, едущих туда отдыхать, всегда хватало, и дальше так будет», — заявил он.

Ранее блогер Артем Карокоз (Каха) и рэпер Арсен Бегиян (Whoisbeatrise) записали юмористическое видео, в котором высмеяли поведение туристов в Сочи. «Мы туристам рады, мы вас очень ценим, но только с пляжа он идет, ну майку пусть наденет», — возмутились авторы ролика.

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    Мария Борисова
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