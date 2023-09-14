Блогеры сняли ролик про полуголых туристов в Сочи и вызвали восторг в сети

Блогер Артем Карокоз высмеял полуголых туристов в Сочи в юмористическом ролике

Блогер Артем Карокоз (Каха) и рэпер Арсен Бегиян (Whoisbeatrise) записали юмористическое видео, в котором высмеяли поведение туристов в Сочи. Опубликованный в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) ролик вызвал восторг пользователей сети.

На кадрах показано, как полуголый обгоревший мужчина с бутылкой пива и женщина в купальнике гуляют по городу. «Мы туристам рады, мы вас очень ценим, но только с пляжа он идет, ну майку пусть наденет», — возмутились авторы ролика.

Видео набрало больше 17 тысяч лайков и получило множество одобрительных комментариев. «Отвратительно так в городе ходить. За черту пляжа выходишь — будь добр одеться подобающе городскому жителю, а не пещерному человеку», «Надо включать эту песню при въезде в курортные города», «Хочу детей от этого трека» — написали пользователи.

Ранее российская туристка посетила Новороссийск и назвала главным минусом города «голопопых отдыхающих». Она пожаловалась, что люди ходят по улицам топлес «красные, как раки», посещают в таком виде рестораны и распивают алкоголь.