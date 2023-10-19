НАСА из-за российской утечки отложило выход астронавтов в космос до декабря

НАСА: из-за российской утечки на МКС астронавты выйдут в космос не ранее декабря

Астронавты НАСА и Европейского космического агентства (ЕКА) выйдут в открытый космос не ранее декабря. Об этом со ссылкой на американское космическое агентство сообщает ТАСС.

Ранее выход астронавтов в открытый космос планировалось провести в октябре, однако из-за утечки теплоносителя на внешней поверхности модуля «Наука» российского сегмента Международной космической станции (МКС) мероприятие неоднократно переносилось.

«Руководство решило отложить этот выход в космос до декабря, пока они изучают обстоятельства утечки охладителя из запасного радиатора, которая уже прекратилась», — заявили в НАСА.

Утечка теплоносителя на многоцелевом модуле «Наука» российского сегмента МКС прекратилась 11 октября.

Неполадки с модулем обнаружены 9 октября.