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09:01, 19 октября 2023Наука и техника

НАСА из-за российской утечки отложило выход астронавтов в космос до декабря

НАСА: из-за российской утечки на МКС астронавты выйдут в космос не ранее декабря

Фото: NASA / Roscosmos / Handout / Reuters

Астронавты НАСА и Европейского космического агентства (ЕКА) выйдут в открытый космос не ранее декабря. Об этом со ссылкой на американское космическое агентство сообщает ТАСС.

Ранее выход астронавтов в открытый космос планировалось провести в октябре, однако из-за утечки теплоносителя на внешней поверхности модуля «Наука» российского сегмента Международной космической станции (МКС) мероприятие неоднократно переносилось.

«Руководство решило отложить этот выход в космос до декабря, пока они изучают обстоятельства утечки охладителя из запасного радиатора, которая уже прекратилась», — заявили в НАСА.

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Утечка теплоносителя на многоцелевом модуле «Наука» российского сегмента МКС прекратилась 11 октября.

Неполадки с модулем обнаружены 9 октября.

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    Иван Потапов
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