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18:08, 13 октября 2023Наука и техника

НАСА определилось с датами выхода астронавтов в открытый космос после утечки

НАСА: астронавты выйдут в открытый космос 19 и 30 октября

Фото: Joe Skipper / Reuters

Астронавты НАСА и Европейского космического агентства (ЕКА) выйдут в открытый космос не ранее 19 и 30 октября. Об этом со ссылкой на американское космическое агентство сообщает ТАСС.

В НАСА заметили, что специалисты до сих пор изучают обстоятельства и причины утечки охладителя из запасного радиатора модуля «Наука», после чего будут определены конкретные даты выхода в открытый космос астронавтов.

Ранее американское космическое агентство из-за утечки отложило выход в открытый космос астронавтов, запланированный на 12 и 20 октября. Сначала в открытый космос должны были выйти Лорал О'Хара и Андреас Могенсен, затем — О'Хара и Жасмин Могбели.

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Утечка теплоносителя на многоцелевом модуле «Наука» российского сегмента Международной космической станции (МКС) прекратилась 11 октября.

Неполадки с модулем были зафиксированы 9 октября.

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    Иван Потапов
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