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13:49, 19 октября 2023Россия

В Москве ребенок выбил три зуба во время игры на саксофоне

В московской музыкальной школе ребенок выбил три зуба во время игры на саксофоне

Фото: Joonas Sild / Unsplash

В музыкальной школе в Москве ребенок выбил себе три зуба во время урока игры на саксофоне. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По информации издания, это произошло в школе, которая находится в проезде Соломенной Сторожки. Там 10-летний мальчик решил поиграть с другом, на шее у которого висел саксофон. Игра закончилась тем, что ребенок упал лицом на музыкальный инструмент и сломал зубы.

Полиция опросила пострадавшего и его приятелей и выяснила, что его толкнули не специально.

Ранее во Дворце народного творчества «Сокол» в Белгороде двум девочкам во время хоровой репетиции стало плохо. По данным издания, во время репетиции в зале было душно и жарко.

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    Анастасия Шейкина
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