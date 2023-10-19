В Москве ребенок выбил три зуба во время игры на саксофоне

В московской музыкальной школе ребенок выбил три зуба во время игры на саксофоне

В музыкальной школе в Москве ребенок выбил себе три зуба во время урока игры на саксофоне. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По информации издания, это произошло в школе, которая находится в проезде Соломенной Сторожки. Там 10-летний мальчик решил поиграть с другом, на шее у которого висел саксофон. Игра закончилась тем, что ребенок упал лицом на музыкальный инструмент и сломал зубы.

Полиция опросила пострадавшего и его приятелей и выяснила, что его толкнули не специально.

Ранее во Дворце народного творчества «Сокол» в Белгороде двум девочкам во время хоровой репетиции стало плохо. По данным издания, во время репетиции в зале было душно и жарко.