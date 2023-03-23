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15:20, 23 марта 2023Россия

Российские школьницы оказались в больнице после занятий по хоровому пению

Baza: в Белгороде двух детей забрали в больницу с репетиции по хору

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Во Дворце народного творчества «Сокол» в Белгороде двум девочкам во время хоровой репетиции стало плохо. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По данным издания, во время репетиции в зале было душно и жарко. Сначала 13-летнему ребенку стало плохо — его госпитализировали. После отъезда врачей плохо себя почувствовала другая, 12-летняя девочка, ее также доставили в больницу.

В Дворец народного творчества прибыли сотрудники МЧС, полиции и Роспотребнадзора. Замеры специалистов не обнаружили вредных веществ в воздухе. По мнению врачей, детям стало плохо, так как они задерживали дыхание в душном помещении.

Ранее в тюменской филармонии во время выступления по случаю Дня славянской письменности и культуры школьники стали массово падать в обморок прямо на сцене и попали на видео. По словам очевидцев, участники детского хора простояли на сцене около часа, пока перед ними выступали другие исполнители.

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Анастасия Шейкина
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