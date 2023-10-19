В Тульской области случайно обнаружили уникальное оружие Смутного времени

В Тульской области случайно обнаружили уникальное оружие XVI-XVII веков

В Щекинском районе Тульской области обнаружили уникальное оружие XVI-XVII веков — клевец. Об этом сообщается на сайте государственного музея-заповедника Куликово поле.

Находка уникальна не только для региона, но и для всей Центральной России. Оружие обнаружили случайно, пока исследовали один из памятников роменской археологической культуры IX-X века.

Ученые сошлись во мнении, что находка связана с эпохой Смутного времени — ранее похожие предметы находили в законсервированных на века лесах Засечной черты, а сам клевец нашли на окраинной территории бывшего Московского государства, где обстановка всегда была напряженная, а в эпоху Смутного времени тем более. Чтобы точно установить тип оружия и понять, к какому именно времени оно относится, ученым надо найти близкие по типу артефакты.

Находка выполнена из стали, у нее клювовидный выступ с одной стороны и молоточковидный с другой. Поверхность клевца богато украшена серебром, он мог принадлежать человеку высшего сословия, например, князю или воеводе. При расчистке оружия под слоем земли и коррозии также обнаружился узор.

«Время сохранило клевец в своеобразном коконе из минералов. Задача реставраторов – этот кокон аккуратно убрать», — говорит реставратор высшей категории Виталий Шмелев.

Ранее стало известно, что в Красночикойском районе на юго-западе Забайкальского края студенты-археологи обнаружили уникальные древние артефакты из разных эпох. Они раскапывали поселения, которые относятся к каменному и бронзовому векам, изучено семь культурных слоев. Всего исследователи обнаружили 1300 артефактов, среди них выявили уникальные материалы каменного века, древние орудия неолита и бронзового века, каменные орудия из более, чем двенадцати видов сырья.