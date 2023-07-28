В Забайкалье обнаружили уникальные древние артефакты

В Красночикойском районе Забайкалья обнаружили древние артефакты

В Красночикойском районе на юго-западе Забайкальского края студенты-археологи обнаружили уникальные древние артефакты из разных эпох. Об этом сообщается на официальном портале региона.

В Чикойской экспедиции участвовали студенты ЗабГУ и представители института археологии РАН. Они работали в урочище Учть-Менза возле села Красный Чикой в глухой тайге и бездорожье. Работы в районе проводят с 1980 года, за это время обнаружено более 40 тысяч артефактов.

«Раскапывали поселения, которые относятся к каменному и бронзовому векам, изучено семь культурных слоев. Выявлены очень интересные материалы: нашли несколько тысяч каменных изделий, древнюю керамическую посуду и многое другое», — рассказал профессор Михаил Константинов, руководивший экспедицией.

Всего исследователи обнаружили 1300 артефактов, среди них выявили уникальные материалы каменного века, древние орудия неолита и бронзового века, каменные орудия из более, чем двенадцати видов сырья. Все эти находки после специальной обработки будут переданы в музей археологии Забайкалья имени И. И. Кириллова и музей археологии ЗабГУ.

Ранее сообщалось, что во Владивосток вернулись ценные экспонаты из коллекции Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Экспонаты вернулись в музей после реставрации, проведенной Всероссийским художественно-реставрационным научным центром имени И. Э. Грабаря. Среди экспонатов — письма, карты маршрутов по побережью Японского моря, карты с местами раскопок в Приморье.