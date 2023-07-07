Реставраторы восстановили ценные экспонаты музея истории Дальнего Востока

Ценные экспонаты вернулись в музей истории Дальнего Востока после реставрации

Во Владивосток вернулись ценные экспонаты из коллекции Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Об этом сообщила пресс-служба музея, передает «Интерфакс».

Экспонаты вернулись в музей после реставрации, проведенной Всероссийским художественно-реставрационным научным центром имени И. Э. Грабаря.

«Впервые стены музея покинули 15 единиц хранения. Это полевые дневники Владимира Арсеньева, анкета научного работника, письма к жене и сыну, карты маршрутов по побережью Японского моря, карты, фиксирующие места раскопок в Приморье. Реставраторы вернули предметам первоначальный вид», — говорится в сообщении.

Специалисты в том числе смогли полностью восстановить одну из перенесенных на вощеную бумагу карт, которые не получается долго хранить. Предмет был передан музею в 50-х годах прошлого века.

Все отреставрированные документы будут находиться на полугодовом карантине. Если их состояние за это время не поменяется, экспонаты представят публике и исследователям.

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