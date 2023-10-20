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13:30, 20 октября 2023Россия

Кадыров прокомментировал смерть своего бывшего пресс-секретаря

Глава Чечни Кадыров: Альви Каримов в последние годы тяжело болел

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Бывший пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова и бывший помощник первого президента республики Ахмата Кадырова Альви Каримов в последние годы тяжело болел. Об этом сообщил сам Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, несмотря на это Каримов продолжал заниматься интеллектуальным трудом. Также глава Чечни отметил, что Каримов был выдающимся дипломатом, политологом, аналитиком, историком, журналистом, писателем и человеком, беззаветно любящего свою отчизну.

«Это огромная и болезненная потеря не только для нашей творческой интеллигенции, ярчайшим представителем которой он являлся, но и всего народа», — заявил Кадыров.

С 1997 по 2009 год Каримов являлся собственным корреспондентом агентства «Интерфакс» на Северном Кавказе, также сотрудничал с РИА Новости.

В 2009 году Каримова приняли в Союз писателей России. С июня 2000 года он занимал должность помощника первого президента Чечни.

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