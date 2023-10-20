Названы возможные меры для чиновников за отказ от отечественных автомобилей

Депутат Леонов: власти могут урезать траты чиновникам за отказ сменить авто

Российские власти будут следить за тем, чтобы все российские чиновники и депутаты пересели на служебные автомобили отечественного производства. Об этом «Ленте.ру» рассказал член комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Сергей Леонов. Он назвал возможные последствия отказа от этого нововведения.

«Что касается депутатов Государственной Думы, то они ездят на машинах, предоставляемых гаражом администрации президента. Соответственно, те машины, которые есть в наличии, те и обслуживают депутатов Государственной Думы. Сам депутат Государственной Думы не выбирает, на какой машине ему ездить, такой опции нет. Исходя из указа президента по поводу того, что все чиновники должны пересесть на отечественные машины, это будет выполняться по мере выхода из строя машин, которые уже находятся в гараже. Новые машины, я уверен, будут закупать либо российской сборки, либо китайской, и депутаты будут на них ездить», — объяснил он.

По словам Сергея Леонова, в Москве депутаты пользуются автомобилями нижней палаты парламента, а во время визитов в регионы ездят на машинах местной администрации. То же самое касается сенаторов Совета Федерации.

«Все закупки будут контролироваться со стороны специализированных органов, которые несут за это ответственность. Если тот или иной чиновник, либо глава региона не будет исполнять [предписание], то будут последствия дисциплинарного характера. Вероятно, могут урезать финансирование, но чтобы не люди страдали, а именно чиновники. Например, содержание чиновников. Есть разные механизмы воздействия», — добавил он.

При этом парламентарий считает, что нарушений не будет, поскольку региональные власти должны подчиняться распоряжениям главы государства. Также он допустил, что общественные организации и активисты будут следить, чтобы требования исполнялись.

20 октября Минпромторг опубликовал список автомобилей, которые рекомендованы для служебного пользования российским чиновникам. Среди них российские бренды Lada, УАЗ, Aurus, «Москвич», Evolute, а также китайский Haval. Азиатского производителя включили в перечень, поскольку эти машины с 2019 года выпускаются на заводе в Тульской области и имеют российские VIN-номера, пояснили в ведомстве.

В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что российским чиновникам стоит сменить иномарки на отечественные автомобили. Он поручил профильным ведомствам проработать этот вопрос.