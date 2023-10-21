В Госдуме оценили угрозу Латвии закрыть России Балтику фразой «только на словах»

Депутат ГД Нилов: закрыть Балтику для России Латвия может только на словах

Латвия может закрыть Балтийское море для российских судов «только на словах или даже на бумаге». Такой фразой оценил угрозу в адрес Москвы со стороны властей бывшей советской республики депутат Государственной Думы от Санкт-Петербурга Олег Нилов, сообщает РИА Новости.

«Их проблема в том, что для реализации этой бредовой идеи им еще придется объявить войну России. Так что интересно посмотреть, как латышский теленок русского медведя съест», — отметил Нилов.

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что власти республики могут закрыть возможность прохода российских судов по Балтийскому морю в случае доказательств причастности Москвы к повреждению газопровода Balticconnector.

Магистраль Balticconnector между Финляндией и Эстонией перекрыли 8 октября из-за утечки газа. Около двух часов ночи Gasgrid Finland и эстонский оператор газотранспортной системы Elering заметили необычное падение давления в подводном газопроводе. Из-за этого компании заподозрили утечку.