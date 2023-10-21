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21:46, 21 октября 2023Бывший СССР

Украинский генерал оценил действия российских военных на купянском направлении

Генерал ВСУ Кривонос заявил, что войска РФ наступают на купянском направлении

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос в интервью телеканалу «Прямой» оценил действия российских военных на купянском направлении. Его слова приводит РИА Новости.

По словам офицера, войска Российской Федерации продолжают наступление, на основных направлениях идут достаточно серьезные бои.

«Что касается Купянского направления, то противник активно наступает, определенные моменты привели к успеху», — отметил Кривонос. Он добавил, что у российских военных достаточно ресурсов для продолжения боевых действий.

16 октября российские войска продвинулись сразу на нескольких направлениях. Продвижение состоялось под Донецком в районе населенного пункта Авдеевка. Также российские войска продвигаются и на купянском направлении.

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      Марина Совина
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