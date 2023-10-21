Востоковеда Сатановского уволили с канала Соловьева. Он оскорбил Захарову и обвинил дипломатов в ненависти к Израилю

Соловьев извинился перед спикером МИД Захаровой за оскорбления Сатановского

Востоковеда и политолога Евгения Сатановского уволили с канала «Соловьев LIVE» за его оскорбительные высказывания в адрес официального представителя МИД России Марии Захаровой и замминистра иностранных дел Михаила Богданова, курирующего вопросы Ближнего Востока и Африки. Об этом объявил журналист Владимир Соловьев. Он также лично извинился за слова эксперта.

Что Сатановский сказал о Захаровой?

Ранее в сети распространилась видеозапись с интервью Сатановского израильскому журналисту. В ходе беседы о ситуации на Ближнем Востоке политолог заявил, что Захарова и Богданов якобы занимают антисемитскую позицию. Кроме того, востоковед оскорбил спикера МИД и удивился, как она может являться официальным представителем дипломатического ведомства.

21 октября Соловьев опубликовал видео, на котором принес извинения Захаровой и Богданову за высказывания Сатановского. Он назвал их несправедливыми и недопустимыми. «Я не вижу возможности продолжать профессиональное общение с Евгением Яновичем и принял решение об увольнении Сатановского с нашего канала», — заявил журналист.

Сатановский заявил, что не жалеет о сказанном в адрес Захаровой и сравнил себя с Черномырдиным

Свое увольнение Сатановский прокомментировал фразой «карма — всегда карма». По словам эксперта, он никогда ни о чем не жалеет. Востоковед также подчеркнул, что Соловьев имел полное право уволить его.

Свой тон востоковед объяснил тем, что старается не употреблять в устной русской речи матерную лексику. Он сравнил себя с одним из самых знаковых российских политиков 1990-х Виктором Черномырдиным, который говорил медленно, потому что переводил «с русского устного на русский конвенциональный».

Не привыкли люди к тому, что в стране, именуемой Россия, то, что они делают, могут охарактеризовать не совсем так, как им может понравиться Политолог Евгений Сатановский

Ранее Сатановского обвинили в клевете в адрес ветеранов Великой Отечественной войны

В декабре 2022 года на эксперта написал заявление в полицию российский пенсионер. Во время просмотра телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» мужчина услышал в заявлениях Сатановского оскорбление ветеранов и клевету на «великих русских людей».

Политолог назвал выдвинутые обвинения ахинеей и усомнился в существовании якобы возмущенного пенсионера. «Может, это чисто интернетный "разгон" вранья. Скорее всего, это связано с последними истериками различных ультранационалистов», — заявил тогда он.

Кто такой Евгений Сатановский?

Сатановский — частый гость политических шоу, в которых он регулярно выступает в качестве эксперта. Он специализируется на политике и экономике Израиля и других государств региона. Кроме того, политолог является основателем и президентом «Института Ближнего Востока».

В 1995 году Сатановский стоял у истоков Российского еврейского конгресса, а в период с 2001 по 2004 год возглавлял его. В настоящее время востоковед также преподает в Центре иудаики и еврейской цивилизации Института стран Азии при МГУ. На его счету ряд научных статей и авторство 19 книг.

