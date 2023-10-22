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09:03, 22 октября 2023Экономика

Юрист объяснил принцип повышения пенсий

Юрист Виноградов заявил о зависимости размера пенсий от возраста и профессии
СюжетПовышение пенсий:

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал, какие факторы влияют на индексацию пенсий. Об этом он высказался в беседе с Ura.ru.

Виноградов объяснил принцип повышения пенсий и подчеркнул, что существует зависимость между размером выплаты от возраста и профессии гражданина, а также его трудового и страхового стажа. Кроме того, на него влияют география и иные факторы, поэтому объем пособия увеличивается индивидуально у каждого россиянина.

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«Жители районов Крайнего Севера с соответствующим трудовым стажем получают традиционно одни из самых высоких выплат после выхода на заслуженный отдых. Это объясняется тяжелейшими условиями труда», — отметил юрист.

По словам эксперта, если возраст пенсионера превысил 80 лет, то ему гарантирована надбавка к выплате в 7567,33 рубля. При более 30 лет стажа в сельской местности также предусмотрена индексация пенсии. Поэтом следует учитывать, что размер выплаты определяется совокупностью факторов.

Ранее стало известно, что в России удвоится число получателей накопительной пенсии. Количество таких граждан за год увеличится со 107 до 209,9 тысячи.

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