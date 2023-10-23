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11:57, 23 октября 2023Экономика

Отток капитала из Китая достиг максимума

Bloomberg: отток капитала из Китая достиг максимума с 2016 года

Фото: Andy Wong / AP

Отток капитала из Китая ускорился, достигнув максимума за 7 лет на фоне нестабильной ситуации на рынке недвижимости и низких процентных ставок, пишет Bloomberg.

Банки КНР в сентябре вывели за границу от имени своих клиентов 53,9 миллиарда долларов, а по данным Goldman Sachs чистый месячный отток из страны составил около 75 миллиардов. Оба показателя являются максимальными с 2016 года. Как отмечают журналисты, происходящее оказывает дополнительное давление на юань.

В начале сентября курс юаня к доллару рухнул до минимума с декабря 2007 года, а рост экономики Китая в третьем квартале замедлился до 4,9 процента в годовом выражении — значение оказалось почти на полтора процента меньше показателя апреля-июня.

По мнению аналитиков Goldman, ускорение вывода капитала в частности отражает расхождение между процентными ставками в стране и за рубежом. Китайский Центробанк удерживает их на низком уровне, пытаясь «оживить экономику», в результате чего разрыв между доходностью облигаций США и Китая вырос до максимума за последние два десятилетия. В связи с этим ожидается, что в ближайшие месяцы тенденция на отток капитала из КНР сохранится.

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      Дмитрий Воронин
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