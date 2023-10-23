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17:43, 23 октября 2023Интернет и СМИ

Генпрокуратура проверит слова уволенного из шоу Соловьева политолога о Захаровой

Генпрокуратура проверит слова политолога Сатановского о главе МИД Захаровой
Евгений Сатановский

Евгений Сатановский. Фото: Валерий Левитин / Коммерсантъ

Генпрокуратура проверит слова политолога Евгения Сатановского, оскорбившего официального представителя МИД Марию Захарову и заместителя министра иностранных дел Михаила Богданова. Об этом сообщает Baza в Telegram.

С требованием проверить высказывания Сатановского в эфире канала «Соловьев LIVE», откуда от впоследствии был уволен, о главе МИД обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Бородин считает, что политолог нарушил статью 319 Уголовного кодекса РФ «Оскорбление представителя власти».

Ранее депутат Государственной Думы Султан Хамзаев заявил о том, что Сатановский должен быть привлечен к ответственности за свои слова. Он также выразил намерение обратиться в МВД и Следственный комитет России.

Ранее журналист и телеведущий Владимир Соловьев заявил, что уволил Сатановского со своего канала. Он принес личные извинения перед представителями МИД России за оскорбительные слова политолога. Сатановский, в свою очередь, заявил, что не жалеет о сказанном.

До этого в сети распространилась видеозапись, на которой Сатановский оскорбительно высказался в адрес Захаровой и Богданова. Также политолог обвинил их в антисемитской позиции. Он также удивился, как такой человек, как она, может занимать пост спикера Министерства иностранных дел России.

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      Мария Большакова
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