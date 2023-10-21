В Госдуме захотели привлечь Сатановского по статье из-за оскорбления Захаровой

Депутат ГД Хамзаев: Сатановского нужно привлечь по статье за оскорбление власти

Политолога Евгения Сатановского нужно привлечь к ответственности по статье за оскорбление представителя власти, соответствующие обращения будут направлены в МВД России и Следственный комитет. Об этом заявил депутат Государственной Думы Султан Хамзаев, сообщает в субботу, 21 октября, РИА Новости.

«Считаю, что данный увлекшийся "политолог" должен быть привлечен по статье УК РФ, статья 319. Оскорбление представителя власти. Подготовлю соответствующие обращения в МВД России и Следственный комитет РФ», — сказал он.

Парламентарий считает, что чиновники в России работают и должны работать в интересах России, а не какой-то одной диаспоральной группы. При этом, Сатановский «своими бездумными высказываниями» разжигает межнациональную ненависть и создает «скандалы, выгодные ЦРУ и ЦИПСО», указал депутат.

Ранее в сети распространилось видео, где Сатановский рассказывает о якобы антисемитизме официального представителя МИД России Марии Захаровой. Также он оскорбил ее и удивился, что такой человек, как она, является спикером российского Министерства иностранных дел.

После этого Сатановский был уволен с канала «Соловьев LIVE». Телеведущий Владимир Соловьев лично принес извинения МИД России за подобные заявления эксперта его программы. Высказывания Сатановского журналист назвал «несправедливыми по содержанию» и «недопустимыми по форме».