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05:43, 23 октября 2023Бывший СССР

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В пяти областях Украины объявлен режим воздушной тревоги

В пяти областях Украины объявлен режим воздушной тревоги. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Первым сигнал тревоги прозвучал в Винницкой области в 3:36 (совпадает с московским), затем ее объявили в Хмельницкой, Житомирской, Днепропетровской и Николаевской областях, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.

Вечером в воскресенье, 22 октября, воздушная тревога была объявлена в Киевской области Украины.

Кроме того, сообщалось о взрывах в Одессе, Вышгороде и подконтрольном Киеву Херсоне.

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      Марина Совина
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