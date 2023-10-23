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02:20, 23 октября 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о взрывах в Одессе

В Одессе в ночь на 23 октября произошло несколько взрывов

Фото: Viacheslav Onyshchenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Одессе в ночь на 23 октября произошло несколько взрывов, работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает местное издание «Думская» в Telegram.

«Остаемся в укрытиях до отбоя», — говорится в сообщении.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей прозвучала воздушная тревога.

Ранее истребительной авиации Военно-космических сил (ВКС) России удалось сбить в районе Одессы украинский бомбардировщик Су-24. В Минобороны РФ отметили, что объединенной группировке российских войск удалось нанести поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 118-ти районах.

Утром 17 октября в Одесской области была объявлена воздушная тревога, сообщалось о взрывах.

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      Марина Совина
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