В РФС оценили шансы на допуск юношеской сборной России на турниры

Алаев рассказал, что не верит в допуск юношеской сборной России на турниры

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев оценил шансы на допуск юношеской сборной России на международные турниры. Его слова передает ТАСС.

Алаев рассказал, что решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изначально показалось ему странным. «Мы вернулись в точку, когда, как я понимаю, вопрос не закрыт. Будем надеяться, хотя я в это решение не верил и не верю до сих пор», — заявил Алаев.

10 октября стало известно об отмене решения исполкома УЕФА о допуске к международным турнирам сборных России среди игроков до 17 лет. Первый вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссон объяснил, что возвращать российские команды нецелесообразно.

26 сентября исполком УЕФА предложил допустить российских юношей на турниры в нейтральном статусе. После этого некоторые страны, включая Украину и Англию, объявили о намерении бойкотировать матчи с командами России.