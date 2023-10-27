Игрок «Аль-Хиляля» Малком рассказал, что счастлив в Саудовской Аравии

Нападающий «Аль-Хиляля» Малком рассказал об адаптации в Саудовской Аравии. Его слова приводит Ariyadhiah.

Футболист поделился, что быстро прошел адаптацию. «Люди любят футбол, здесь теплее, так что мне показалось, что я пробыл здесь целый год. Большинство людей в клубе и команде любят смеяться и шутить, так что все сложилось позитивно, я счастлив здесь», — заявил игрок.

«Аль-Хиляль» объявил о переходе Малкома из «Зенита» 26 июля. Сделка была завершена 3 августа. Петербургский клуб продал форварда за рекордную для чемпионата России сумму — 60 миллионов евро.

Малком — лучший бомбардир Российской премьер-лига в сезоне-2022/2023. В 27 матчах турнира спортсмен, получивший в феврале российское гражданство, отметился 23 забитыми мячами и 9 результативными передачами. За «Зенит» он выступал с 2019 года.