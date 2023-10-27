Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Даниил Медведев
2:1
Завершен
Карен Хачанов
Вена
Александр Зверев
1:1
3-й сет
live
Андрей Рублёв
Вена
Алания
1:1
Завершен
Арсенал
Россия - Мелбет Первая лига|16-й тур
Рубин
1:0
Завершен
Балтика
МИР Российская Премьер-лига|13-й тур
ХК Сочи
5:4
3-й период
live
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Зенит
80:77
Завершен
Енисей
Единая лига ВТБ|1-й этап
Александр Шевченко
Сегодня
22:25 (Мск)
Феликс Оже-Альяссим
Базель
12:03, 27 октября 2023Спорт

Малком рассказал об адаптации в Саудовской Аравии

Игрок «Аль-Хиляля» Малком рассказал, что счастлив в Саудовской Аравии

Фото: Ahmed Yosri / Reuters

Нападающий «Аль-Хиляля» Малком рассказал об адаптации в Саудовской Аравии. Его слова приводит Ariyadhiah.

Футболист поделился, что быстро прошел адаптацию. «Люди любят футбол, здесь теплее, так что мне показалось, что я пробыл здесь целый год. Большинство людей в клубе и команде любят смеяться и шутить, так что все сложилось позитивно, я счастлив здесь», — заявил игрок.

«Аль-Хиляль» объявил о переходе Малкома из «Зенита» 26 июля. Сделка была завершена 3 августа. Петербургский клуб продал форварда за рекордную для чемпионата России сумму — 60 миллионов евро.

Малком — лучший бомбардир Российской премьер-лига в сезоне-2022/2023. В 27 матчах турнира спортсмен, получивший в феврале российское гражданство, отметился 23 забитыми мячами и 9 результативными передачами. За «Зенит» он выступал с 2019 года.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      «Бах! И меня уже нет» Французский грабитель Редуан Фаид сумел сбежать из тюрьмы на вертолете. Как его поймали и судили?

      Производители оружия в США заявили о трудностях на фоне двух конфликтов

      Средства ПВО сбили украинский беспилотник над приграничным российским регионом

      Военное крыло «Исламского джихада» заявило о пуске ракет по израильским городам

      Бразильский клуб сделал предложение Дзюбе

      В США рассказали об операции России по уничтожению ВСУ

      В США заявили о продолжении переговоров по заложникам ХАМАС

      «Лада» обыграла «Ак Барс» в матче КХЛ

      Мировому рынку зерна предрекли проблемы из-за решения Украины

      На Украине назвали организаторов покушения на экс-нардепа Царева

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости