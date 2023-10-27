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18:30, 27 октября 2023Силовые структуры

Навязчивый россиянин получил срок за непристойное предложение подростку в сети

В Тюменской области суд приговорил мужчину, предлагавшего интим подростку

Фото: B-D-S Piotr Marcinski / Shutterstock / Fotodom

В Тюменской области суд приговорил к 240 часам обязательных работ 33-летнего мужчину, который в социальных сетях навязчиво предлагал интим своей несовершеннолетний знакомой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Осужденного также обязали выплатить подростку 20 тысяч рублей компенсации. Мужчина признал свою вину и помогал следствию.

С 10 по 20 июня 2022 года россиянин гостил у родителей в Упоровском районе и решил предложить знакомой, которой еще не исполнилось 16 лет, вступить с ним в интимные отношения. При этом девушка сообщила ему о своем возрасте, однако его это не остановило. Он заявил, что они ровесники.

Пострадавшая рассказала, что они познакомились в социальных сетях и около полугода общались на разные темы. Потом мужчина начал предлагать ей заняться сексом, обещая за это щедрые подарки. Девушка отказалась и заблокировала навязчивого кавалера.

Через какое-то время подсудимый написал ей в другой социальной сети, где снова был заблокирован. Несовершеннолетняя обратилась в полицию. Силовики выяснили, что ранее мужчина не был судим, однако по месту жительства его характеризуют отрицательно. По словам соседей, он ведет асоциальный образ жизни.

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      Варвара Митина
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