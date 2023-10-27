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20:04, 27 октября 2023Силовые структуры

ОПГ организовала в частном доме россиянина крупную нарколабораторию

ОПГ организовала в частном доме под Анапой крупную нарколабораторию

Фото: Пресс-центр МВД России

В пригороде Анапы полицейские обнаружили в частном доме крупную нарколабораторию. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Пять человек подозреваются в незаконном изготовлении мефедрона для его продажи крупными партиями через тайники-закладки. Клиентов организованная преступная группа (ОПГ) находила через онлайн-магазины в даркнете. Фигуранты задержаны и помещены под стражу, также изъяты более 32 килограммов синтетики, прекурсоры для его изготовления и лабораторное оборудование. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали полицейского, вымогавшего деньги за подброшенную марихуану.

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