В Палестине объяснили возможное закрытие больниц

Общество Красного Полумесяца допустило закрытие больниц на юге Газы

Закрытие больниц на юге сектора Газа в течение возможно из-за нехватки топлива, допустила представитель палестинского общества Красного Полумесяца Нибаль Фарсах. Об этом сообщает The Washington Post.

«Наши больницы Аль-Кудс и Аль-Амаль, вероятно, придется закрыть в течение суток из-за нехватки топлива. Мы грузим в машины скорой помощи десятки людей, пытаясь спасти как можно больше. Мы уже не следуем никаким медицинским протоколам, только принципам гуманности. У нас закончились лекарства, гуманитарная помощь, а теперь и топливо», — объяснила она.

По ее словам, больницы общества принимают сотни пациентов каждый час, но у общества нет выбора. Больные вынуждены лежать в коридорах, приходится отказываться от лифтов и кондиционеров, чтобы сэкономить электричество для отделения интенсивной терапии, сказала Фарсах.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела расследование атаки на больницу в Газе и представила доказательства непричастности к этому инциденту. Они были опубликованы в социальной сети Х (Twitter), а также были представлены на брифинге для зарубежных СМИ.