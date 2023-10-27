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21:27, 27 октября 2023Мир

В США заявили о продолжении переговоров по заложникам ХАМАС

CNN: Вашингтон настаивает, что переговоры по заложникам ХАМАС продолжатся

Фото: Reuters

Вашингтон настаивает, что переговоры по освобождению заложников движения ХАМАС продолжатся, несмотря на активизацию ударов по сектору Газа 27 октября. Об этом сообщалось в эфире телеканала CNN со ссылкой на двух неназванных чиновников, передает РИА Новости.

«В то время как израильские удары по сектору Газа усиливаются, представители правительства США настаивают на продолжении переговоров по освобождению заложников», — говорится в сообщении.

По данным одного из собеседников телеканала, ранее переговоры были более близки к продвижению, чем сейчас, однако они будут продолжены. Также он отметил, что сценария для их прекращения не существует и они будут вестись до тех пор, пока заложники не будут освобождены.

Ранее телеканал CNN сообщал, что переговоры, проводимые под руководством Катара по заложникам ХАМАС, достигли значительного успеха, однако сохраняются серьезные препятствия. Отмечается, что в Катаре находится помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф, участвующая в переговорах.

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      Екатерина Подвигина
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